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Порошенко рассказал, чего хотят украинцы

Сегодня, 20:38

По словам президента, украинцы желают, чтобы в стране наступил мир

Фото: president.gov.ua
Порошенко рассказал, чего хотят украинцы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e64/780/5c9e64780b38d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e64/780/5c9e64780b38d.jpeg Россия По словам президента, украинцы желают, чтобы в стране наступил мир

Украинцы больше всего хотят мира и экономического роста. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.

"Люди хотят мира. Мы точно знаем, что, как и когда надо делать для того, чтобы мир наступил быстрее. Первые шаги – это координация действий, которую мы сделали, чтобы были "голубые каски" (миротворческая миссия ООН. – Ред.)", – сказал Порошенко.

Президент также отметил важность роста экономики и возвращения домой тех, кто работает за границей.

"Вернуть, или обеспечить, чтобы люди не уезжали, двумя путями нельзя. Или, как некоторые предлагают, "железный занавес" советского образца и не выпускать. Это точно путь не для меня. Или интеграция в ЕС, и в этом случае резкое повышение уровня минимальной и средней зарплаты, обеспечение социального пакета, который сейчас вводится на большинстве предприятий, которые открываются иностранными и отечественными инвесторами", – добавил Порошенко.

Ранее президент заявил, что экономика Украины растет 12 кварталов подряд, и добавил, что снижение инфляции и стабильность курса гривни позволяют строить долгосрочные инвестиционные прогнозы.

По словам Порошенко, у Украины два главных врага – президент России Владимир Путин и бедность. Глава государства добавил, что после преодоления кризиса, спровоцированного российской агрессией, план по преодолению бедности стал "реально просчитанным проектом".

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Тег инвестиции, экономика, Порошенко

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