Порошенко рассказал, чего хотят украинцы
По словам президента, украинцы желают, чтобы в стране наступил мир
Украинцы больше всего хотят мира и экономического роста. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Люди хотят мира. Мы точно знаем, что, как и когда надо делать для того, чтобы мир наступил быстрее. Первые шаги – это координация действий, которую мы сделали, чтобы были "голубые каски" (миротворческая миссия ООН. – Ред.)", – сказал Порошенко.
Президент также отметил важность роста экономики и возвращения домой тех, кто работает за границей.
"Вернуть, или обеспечить, чтобы люди не уезжали, двумя путями нельзя. Или, как некоторые предлагают, "железный занавес" советского образца и не выпускать. Это точно путь не для меня. Или интеграция в ЕС, и в этом случае резкое повышение уровня минимальной и средней зарплаты, обеспечение социального пакета, который сейчас вводится на большинстве предприятий, которые открываются иностранными и отечественными инвесторами", – добавил Порошенко.
Ранее президент заявил, что экономика Украины растет 12 кварталов подряд, и добавил, что снижение инфляции и стабильность курса гривни позволяют строить долгосрочные инвестиционные прогнозы.
По словам Порошенко, у Украины два главных врага – президент России Владимир Путин и бедность. Глава государства добавил, что после преодоления кризиса, спровоцированного российской агрессией, план по преодолению бедности стал "реально просчитанным проектом".
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