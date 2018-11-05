"Поступил приказ срочно вытаскивать из дока": в России объяснили ЧП с "Адмиралом Кузнецовым"

Во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" был потоплен один из самых больших плавучих кранов в мире, а само судно очередной раз опозорило Россию. Все это произошло из-за попытки Кремля ответить на учения НАТО вблизи Норвегии, хотя авианосец нельзя было выводить из дока.

Об этом рассказала в эфире радиостанции "Это Москвы" российский публицист Юлия Латынина.

По ее словам, авианосец должен был находиться в доке на ремонте до 2020 года, однако его неожиданно и срочно понадобилось выводить.

"А что же случилось, что его из дока стали выводить?" А вот что. В конце октября в Норвегии стартовали натовские учения "Trident Juncture". Учения отрабатывали, знаете, так на минуточку, вариант отражения агрессии некоей восточной державы, которая напала на Норвегию. И в них участвовал впервые со времен "холодной войны" еще и американский авианосец "Гарри Трумэн", – рассказал Латынина. Последовал приказ срочно ответить. Пусть там этот "Гарри Трумэн" увидит, что у нас тоже есть авианосцы. И дали приказ срочно вытаскивать "Адмирала Кузнецова" из дока, который, напоминаю, "Адмирал Кузнецов" там должен был стоять еще год. А выходил он из дока ночью", – рассказал Латынина.

Публицист сказала со ссылкой на экспертов, что причиной поломки дока стали непростые погодные условия (снегопады) в Мурманске. Она объяснила процесс спуска корабля на воду: док, грубо говоря, топят, потом включаются насосы, откачивают воду, он всплывает, а корабль тем временем буксир уводит.

"Вот, корабль стали топить, закачивать балластную воду. Значит, док стал погружаться с креном. Причем, видимо, судя по тому, что там краны попадали (причем, насколько я понимаю, в разные стороны), он тонул еще и с дифферентом. Один кран упал на "Адмирал Кузнецов", пробил палубу и корпус, и "Кузнецов" теперь стоит на рейде вот с этой пробоиной и с этим краном на палубе. Единственное, что можно сказать, что, конечно, мы этим доком "напугали" американцев на учениях в Норвегии. Я думаю, они сейчас там сидят и икают", – рассказала Латынина.

Напомним, что ЧП произошло в конце октября. В свою очередь в "Центре судоремонта "Звездочка" назвали причины произошедшего с "Адмиралом Кузнецовым". Глава пресс-службы организации Евгений Гладышев сказал, что виной всему могут быть перебои с электричеством.

Позже стало известно, что поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, а пятый – сменный механик 1960 года рождения – пропал без вести.