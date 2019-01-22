Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Мировые новости   Россия

Пожар танкеров в Черном море: число погибших резко выросло

Сегодня, 17:18

Руководители не надеются найти пропавших при пожаре в нейтральных водах у Керченского пролива живыми

Фото: Следственный комитет РФ
Пожар танкеров в Черном море: число погибших резко выросло //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/732/ec1/5c4732ec1c72c.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/732/ec1/5c4732ec1c72c.jpg Россия Руководители не надеются найти пропавших при пожаре в нейтральных водах у Керченского пролива живыми

Российские экстренные службы перевели в формат поисковой операцию, которая велась на месте пожара двух танкеров в нейтральных водах Керченского пролива, сообщили 22 января в пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

На данный момент спасти удалось 12 членов экипажа танкеров "Маэстро" и "Канди". Еще 14 погибли, а тела еще шестерых найти пока не удалось. Таким образом общее число погибших может составить 20.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", – сообщили в Росморречфлоте, добавив, что "горение продолжается".

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко, говорить о сроках операции пока что нельзя. По его словам, к поисковой операции были привлечены восемь судов, а два спасательных буксира находятся на месте проведения операции.

"Морской буксир "Меркурий" получил указание собрать уцелевших и тела, находящиеся на судах, и следовать в порт Керчь, это займет еще несколько часов", – сказал Кравченко.

Напомним, ранее стала известна предварительная причина взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое. 

Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию с 2016 года.

пожар, корабль, Черное море, танкер, Керченский пролив

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар танкеров в Черном море: число погибших резко выросло". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на судах возле Керчи: количество погибших возросло, оба корабля затонули

Вчера, 23:27

Моряков, которых удалось спасти, отвезли в керченскую больницу с переохлаждением тела

В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек

Вчера, 20:34

Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие

Пожар на судах в Керченском проливе: стали известны новые подробности

Сегодня, 08:42

Пожар на судах все еще продолжается, данные о погибших и пропавших без вести разнятся

Кораблекрушение у берегов Турции: подтверждена гибель четверых украинцев

7 января, 15:10

Из 13 членов экипажа погибли шестеро моряков

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы