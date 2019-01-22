Пожар танкеров в Черном море: число погибших резко выросло

Руководители не надеются найти пропавших при пожаре в нейтральных водах у Керченского пролива живыми

Фото: Следственный комитет РФ

Пожар танкеров в Черном море: число погибших резко выросло //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/732/ec1/5c4732ec1c72c.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/732/ec1/5c4732ec1c72c.jpg 2019-01-22T17:18:00+02:00 Россия Руководители не надеются найти пропавших при пожаре в нейтральных водах у Керченского пролива живыми

Российские экстренные службы перевели в формат поисковой операцию, которая велась на месте пожара двух танкеров в нейтральных водах Керченского пролива, сообщили 22 января в пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

На данный момент спасти удалось 12 членов экипажа танкеров "Маэстро" и "Канди". Еще 14 погибли, а тела еще шестерых найти пока не удалось. Таким образом общее число погибших может составить 20.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", – сообщили в Росморречфлоте, добавив, что "горение продолжается".

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко, говорить о сроках операции пока что нельзя. По его словам, к поисковой операции были привлечены восемь судов, а два спасательных буксира находятся на месте проведения операции.

"Морской буксир "Меркурий" получил указание собрать уцелевших и тела, находящиеся на судах, и следовать в порт Керчь, это займет еще несколько часов", – сказал Кравченко.

Напомним, ранее стала известна предварительная причина взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию с 2016 года.

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