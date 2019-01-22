Пожар танкеров в Черном море: число погибших резко выросло
Руководители не надеются найти пропавших при пожаре в нейтральных водах у Керченского пролива живыми
Российские экстренные службы перевели в формат поисковой операцию, которая велась на месте пожара двух танкеров в нейтральных водах Керченского пролива, сообщили 22 января в пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.
На данный момент спасти удалось 12 членов экипажа танкеров "Маэстро" и "Канди". Еще 14 погибли, а тела еще шестерых найти пока не удалось. Таким образом общее число погибших может составить 20.
"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", – сообщили в Росморречфлоте, добавив, что "горение продолжается".
Как сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко, говорить о сроках операции пока что нельзя. По его словам, к поисковой операции были привлечены восемь судов, а два спасательных буксира находятся на месте проведения операции.
"Морской буксир "Меркурий" получил указание собрать уцелевших и тела, находящиеся на судах, и следовать в порт Керчь, это займет еще несколько часов", – сказал Кравченко.
Напомним, ранее стала известна предварительная причина взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.
Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию с 2016 года.
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