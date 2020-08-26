Пожар в многоэтажке в Москве: появилось видео мощного взрыва

Пожар в жилом доме на западе Москвы, который вспыхнул после взрыва в одной из квартир, потушен. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на спасателей.

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"Спасены 16 человек, сообщают в МЧС. По последним данным, в результате ЧП пострадали пять человек", – говорится в сообщении.

Как сообщает канал со ссылкой на очевидцев, взрывная волна выбросила одну из жительниц дома из окна: "Женщину снесло прямо. Выкинуло ее из окна. Живая она".

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Момент взрыва попал на камеру подъезда, где произошло ЧП.

Момент взрыва в Москве. Источник: Telegram-канал "Подъем"

В кадре через какое-то время появляется женщина, которую по предварительным данным, выбросило взрывной волной из окна. К ней подбегает мужчина и зовет на помощь.

СМИ сообщали, что причиной взрыва могла стать утечка газа в одной из квартир. После взрыва на нескольких этажах дома вспыхнул пожар, жильцы были заблокированы в своих квартирах.

Ранее сообщалось, что в одном из переходов метро в Москве прогремел мощный взрыв. Взрыв прогремел во время сварочных работ, которые проводили на огороженном участке.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Москве

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