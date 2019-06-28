Предательство — самое большое преступление: Путин "объяснил" отравление Скрипалей

В марте 2018 года отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин считает, что предательство — самое большое и мерзкое преступление, которое может быть совершено.

Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times, отвечая на вопрос об отравлении в английском городе Солсбери в марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Предательство — самое большое преступление, которое может быть на Земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", — "объяснил" отравление Скрипалей президент РФ.

"А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить", — заметил он.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

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