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Предполагаемая дочь Путина обзавелась работой в правительстве России

26 декабря, 21:37

Она вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ

Фото: REX

Фото: REX

Глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую считают дочерью Владимира Путина, вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

Об этом пишет "Медуза".

Постановления о создании совета и о его составе появились на сайте правительства России.

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель Оргкомитета полумарафона "ЗаБег.РФ".

Всего в совете состоят 28 человек.

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Стоит напомнить, что в 2002 году издание "Собеседник" подробно рассказало о двух дочках Путина – Маше и Кате, не называя их фамилий.

Сообщалось также, что Тихонова была замужем за Кириллом Шамаловым, сыном давнего друга Путина, но позже пара разошлась.

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Добавим, что в открытых источниках сообщается, что Екатерина Тихонова родилась 31 августа 1986 года в Германии, где служил ее отец. Она возглавляет проект "Иннопрактика" при Московском государственном университете.

Журналистам также удалось выяснить, что Катерина Тихонова профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом.

Сам Путин в декабре 2015 года в ответ на вопрос о том, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности.

В июне 2017 года Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве и подтвердил, что у него родился внук.

Напомним, ранее Минфин США официально признал Екатерину Тихонову дочерью Путина, объясняя введение санкций против ее бывшего мужа.

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Россия работа правительство дочь Владимир Путин Тихонова

Источник: Meduza

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