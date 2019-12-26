Предполагаемая дочь Путина обзавелась работой в правительстве России

Глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую считают дочерью Владимира Путина, вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.
Об этом пишет "Медуза".
Постановления о создании совета и о его составе появились на сайте правительства России.
Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель Оргкомитета полумарафона "ЗаБег.РФ".
Всего в совете состоят 28 человек.
Стоит напомнить, что в 2002 году издание "Собеседник" подробно рассказало о двух дочках Путина – Маше и Кате, не называя их фамилий.
Сообщалось также, что Тихонова была замужем за Кириллом Шамаловым, сыном давнего друга Путина, но позже пара разошлась.
Добавим, что в открытых источниках сообщается, что Екатерина Тихонова родилась 31 августа 1986 года в Германии, где служил ее отец. Она возглавляет проект "Иннопрактика" при Московском государственном университете.
Журналистам также удалось выяснить, что Катерина Тихонова профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом.
Сам Путин в декабре 2015 года в ответ на вопрос о том, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности.
В июне 2017 года Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве и подтвердил, что у него родился внук.
Напомним, ранее Минфин США официально признал Екатерину Тихонову дочерью Путина, объясняя введение санкций против ее бывшего мужа.
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