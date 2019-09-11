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Притеснение "Свидетелей Иеговы" в России: Кремль ответил на санкции США

11 сентября, 14:24

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Москва даст адекватный ответ на введение Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников регионального управления Следственного комитета РФ в Сургуте, которых обвинили в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей организации "Свидетели Иеговы". Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым, это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений", – сказал представитель Кремля.

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Он добавил, что МИД РФ уже сообщил о предстоящей адекватной реакции Москвы на данное решение Вашингтона.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей организации "Свидетели Иеговы".

Ранее в ЕС возмутились запретом "Свидетелей Иеговы" в России.

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США Песков санкции свидетели иеговы

Источник: ТАСС

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