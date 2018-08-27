Птеродактиль репрессий: Невзоров рассказал, кто высиживал "путинское яичко"

Не бывает авторитарных и деспотичных режимов, которые могут обойтись без репрессий, говорит Невзоров

Многие известные российские политики – незаконный прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская, кинорежиссер Никита Михалков и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – каждый по-своему приложились к тому, что в России возник авторитарный и репрессивный режим, возглавляемый президентом РФ Владимиром Путиным, считая, что их-то не коснется маховик репрессий.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я это многократно говорил, что из расписного путинского яичка должен был проклюнуться именно этот птенчик массовых репрессий. Потому что можно сколько угодно сейчас себя успокаивать тем, что птенчик маленький, что это вообще эмбриончик, но это действительно эмбриончик массовых репрессий. Кому-то сейчас он кажется смешным и абсолютно несерьезным", – говорит публицист.

"Я всегда говорил, что не бывает авторитарных и деспотичных режимов, которые могут обойтись без репрессий. Это как сортир без унитаза. Это невозможно", – подчеркнул журналист.

"Мы сейчас говорим, в общем, об этом яичке. А его очень долго грели своими заботливыми задами и Поклонская, и Мизулина, и Милонов, и Михалков, и тот же самый Жириновский выгревал это яичко очень долго. Причем, они все искренне думают, что вылупившийся птеродактиль будет считать их мамой и их никогда их не тронет. Вот здесь они тоже сильно ошибаются", – считает Невзоров.

"Это в реальности страшная ситуация. Она показывает, с какой легкостью абсолютно любое, не имеющее никакой общественной опасности деяние может начать оцениваться как преступление. Ведь все, о ком мы говорим сегодня, люди, находящиеся под следствием и под обвинениями, — это абсолютно невинные люди", – подытожил журналист.

Напомним, ранее Невзоров выразил сомнение: надо ли бояться страны, где трехлетних детей одевают в форму сталинской армии и напомнил, что малышей возят на парады в гробиках в форме танков.

Также напомним, что Невзоров резко отозвался о российском государстве, назвал его могущественным и опасным жуликом, заявив, что нельзя иметь дела с Госдумой, Совфедом и всеми госслужбами.