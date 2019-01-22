"Птичкопад" в России продолжается: в Воронежской области рухнул бомбардировщик

Предположительно из четырех находившихся на борту человек выжили двое – командир и штурман

Ту-22М. Фото: Dmitriy Pichugin/Википедия.

"Птичкопад" в России продолжается: в Воронежской области рухнул бомбардировщик //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/706/bd8/5c4706bd817d4.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/706/bd8/5c4706bd817d4.jpg 2019-01-22T14:04:57+02:00 Россия Предположительно из четырех находившихся на борту человек выжили двое – командир и штурман

В результате авиакатастрофы на северо-западе России погибли не менее двух человек. Инцидент произошел в Мурманской области, где днем 22 января во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске", – сообщили в силовых структурах РФ.

Отмечается, что из четырех человек находившихся на борту выжили двое – командир и штурман. Таким образом, еще два члена экипажа – помощник командира и оператор – погибли.

Обстоятельства крушения пока что остаются невыясненными.

Напомним, на прошлой неделе в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Кроме того, в октябре в Краснодарском крае России в акватории Азовского моря упал учебный самолет Л-39. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Известно, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Мы также сообщали о крушении учебно-боевого самолета Як-130 во время тренировочного полета в Воронежской области России.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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