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Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки с США

6 июня, 16:05

Президент РФ уверен, что оборонительные системы его страны гарантированно обеспечат безопасность России

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina.

Москве не обязательно продлевать заключенный с Вашингтоном договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Об этом 6 июня заявил российский президент Владимир Путин, заверив в том, что военные оборонительные системы России смогут обеспечить ее безопасность.

"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", – сказал президент.

По словам Путина, Россия "сделала значительный шаг вперед" и обогнала своих конкурентов в области создания систем гипероружия.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", – предупредил хозяин Кремля.

Кроме того, он предупредил о готовности развивать космическое оружие.

"Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Но мы же сделаем то же самое, причем быстро", – отметил Путин.

Напомним, в прошлом месяце замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон еще не принял решение по вопросу продления СНВ и изучают целесообразность такого шага.

Мы также писали, что ранее Путин заявил о приостановке участия РФ в другом ракетном договоре, поручив начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

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Тег Россия, Путин, разоружение, СНВ-3, гонка вооружений, ракетный договор

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Источник:

Интерфакс

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