Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки с США
Президент РФ уверен, что оборонительные системы его страны гарантированно обеспечат безопасность России
Москве не обязательно продлевать заключенный с Вашингтоном договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Об этом 6 июня заявил российский президент Владимир Путин, заверив в том, что военные оборонительные системы России смогут обеспечить ее безопасность.
"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", – сказал президент.
По словам Путина, Россия "сделала значительный шаг вперед" и обогнала своих конкурентов в области создания систем гипероружия.
"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", – предупредил хозяин Кремля.
Кроме того, он предупредил о готовности развивать космическое оружие.
"Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Но мы же сделаем то же самое, причем быстро", – отметил Путин.
Напомним, в прошлом месяце замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон еще не принял решение по вопросу продления СНВ и изучают целесообразность такого шага.
Мы также писали, что ранее Путин заявил о приостановке участия РФ в другом ракетном договоре, поручив начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки с США". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
После переговоров с Россией в США заговорили об отказе от СНВ-3
В Вашингтоне сомневаются, стоит ли заключать новое соглашение
США не будут заключать с РФ новый договор по контролю над вооружением
Томпсон подчеркнула, что не стала бы рекомендовать исполнительной ветви власти США подписывать такое соглашение
Путин сделал заявление по ракетному договору СНВ-3: стала известна позиция США
Вашингтон изучает, соответствует ли продление соглашения национальным интересам США
Нарушение Россией ракетного договора: НАТО дает Путину последний шанс
Генсек Альянса предупредил Кремль о "множестве потенциально возможных реакций" на нарушения ДРСМД