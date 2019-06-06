Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки с США

Президент РФ уверен, что оборонительные системы его страны гарантированно обеспечат безопасность России

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina.

Москве не обязательно продлевать заключенный с Вашингтоном договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Об этом 6 июня заявил российский президент Владимир Путин, заверив в том, что военные оборонительные системы России смогут обеспечить ее безопасность.

"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", – сказал президент.

По словам Путина, Россия "сделала значительный шаг вперед" и обогнала своих конкурентов в области создания систем гипероружия.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", – предупредил хозяин Кремля.

Кроме того, он предупредил о готовности развивать космическое оружие.

"Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Но мы же сделаем то же самое, причем быстро", – отметил Путин.

Напомним, в прошлом месяце замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон еще не принял решение по вопросу продления СНВ и изучают целесообразность такого шага.

Мы также писали, что ранее Путин заявил о приостановке участия РФ в другом ракетном договоре, поручив начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки с США". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"