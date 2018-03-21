Путин хочет быть великим потому, что он низкорослый человек с кучей обид – The New Yorker

Образ Путина, как некоего исполина, создается тем, что президент России постоянно показывает свое "мужское начало". Он занимается отслеживанием передвижения тигров, плавает по сибирским рекам, занимается дзюдо, летает на дельтаплане, скачет верхом, обнажившись по пояс, или играет в хоккей. В свои 65 лет низкорослый лидер огромной страны с одиннадцатью часовыми поясами на двух континентах, не кажется маленьким человеком. Но он помешан на том, чтобы доказать свое величие – физически и политически, дома и на мировой арене. Об этом пишет международный обозреватель Робин Райт в издании The New Yorker.

"Так что теперь, когда Путин добился четвертого срока и еще шести лет в должности, возникает вопрос о том, что он планирует далее, чтобы сделать Россию еще сильнее, особенно в ее соперничестве с Западом", – отмечает Райт, задаваясь вопросом, станет ли бывший сотрудник КГБ еще агрессивнее в попытках разрушить либеральный западный порядок, доминировавший в мире десятилетиями.

Однако в начале своего четвертого срока Путин может не быть таким сильным, каким кажется, несмотря на то, что на данный момент он доминирует в российской политике почти в течение двух десятилетий.

"Американцы обычно представляют себе Путина холодным и расчетливым. Но мы не должны воспринимать эти выборы как то, что Супермен-3 стал Суперменом-4. Россияне так его не описывают ни в коем случае. Ему трудно принимать решения, он откладывает их и откладывает, а потом принимает их импульсивно. По большей части, личность Путина, которую мы узнали, – это изобретение, но довольно хорошее. Он ведет себя с уверенностью летнего практиканта", – цитирует Райт экс-посла США в странах бывшего СССР Стивена Сестановича.

Послужной список Путина по-прежнему неясен, отмечает автор. Несмотря на опросы, свидетельствующие о подлинной популярности Путина внутри страны, он уязвим, пишет автор. Во многом Россия сейчас плывет по течению, у нее одномерная экономика, перед которой стоят долгосрочные проблемы, и глубоко репрессивная политическая система. Растет проблема коррупции. Но все это Путин маскирует за счет самоуверенного поведения за рубежом.

"Путина можно остановить, но не так легко. Он будет продолжать, пока не столкнется с давлением. Он словно клубок обид. Ему не нравится, когда его не уважают и выставляют вон из клуба", – цитирует издание слова Сестановича.

"В конечном итоге, Путин так и остался маленьким человеком, из всех сил старающимся стать большим парнем", – заключает Райт.

Напомним, британский психолог объяснил, что элементы в жестикуляции, которые использует президент Путин, должны заставить людей поверить в его лидерство.

Кроме того, Владимир Путин воплотил в жизнь новую форму авторитарной политики: он преподносит себя не как строгий отец, а как старший друг. Такое мнение высказала американский историк и профессор Холли Кейс.