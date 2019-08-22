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"Путин: история русского шпиона": В Британии снимут фильм о главе Кремля

22 августа, 15:20

Режиссером сериала выступит Ник Грин

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: AFP

На британском телеканале Channel 4 выйдет документальный мини-сериал о главе Кремля Владимире Путине.

Как сообщается, его производством занимается студия Rogan Productions, а съемки пройдут в России, США, Великобритании и других странах Европы.

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Режиссером сериала, который получил название "Путин: история русского шпиона" и будет состоять из трех эпизодов, выступит Ник Грин.

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Фото: "Сегодня"

"В нем будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина распространялись по всему миру – от Крыма до Солсбери и Вашингтона", - рассказали в пресс-службе Channel 4.

Напомним, что после взлета популярности Владимира Путина в 2014 году в связи с незаконной аннексией Крыма, ставшей якобы знаковым событием, теперь рейтинги президента России снова рухнули.  В июле 2019 года популярность главы Кремля снова упала до минимума за последние 18 лет. 

Ранее мы рассказывали, что социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать . По его словам, на сегодняшний день российская оппозиция из-за слабости не может законным путем отстранить президента Владимира Путина от власти и привести в Кремль либеральные политсилы с их лидерами.

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Путин фильм шпион Британия

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