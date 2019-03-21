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Путин может остаться на третий срок: СМИ назвали цель слияния России и Беларуси

Сегодня, 11:29

Объединение в новое государство позволит Путину обойти конституционное ограничение на количество каденций

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Путин может остаться на третий срок: СМИ назвали цель слияния России и Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/356/8d0/5c93568d03114.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/356/8d0/5c93568d03114.jpg Россия Объединение в новое государство позволит Путину обойти конституционное ограничение на количество каденций

Российский президент Владимир Путин, которого в прошлом году избрали на второй подряд срок, сможет избираться и дальше в случае слияния России с Беларусью.

Как пишет Bloomberg, именно такой вариант рассматривается сейчас в Кремле, где ищут способ продлить правление действующего президента.

Источники американского издания утверждают, что один из сценариев, который позволит Путину остаться во главе страны, заключается в создании нового государства через объединение России с Беларусью.

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Якобы это позволит ему обойти конституционное ограничения и избираться вновь, а в том, что именно он победит на выборах, сомнений ни у кого не возникает.

Кроме того, в российской администрации не исключают сценарий, подобный тому, что сейчас происходит в Казахстане.

Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что его страна поддерживает интеграцию с Россией, но при этом поделить республику на области и в таком виде присоединить к РФ у Москвы не выйдет.

Мы также писали, что, по словам президента Беларуси, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допустил создание общей валюты с Россией.

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Тег Россия, Путин, Беларусь, Лукашенко, Владимир Путин , Александр Лукашенко, выборы в России

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