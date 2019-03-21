Путин может остаться на третий срок: СМИ назвали цель слияния России и Беларуси
Объединение в новое государство позволит Путину обойти конституционное ограничение на количество каденций
Российский президент Владимир Путин, которого в прошлом году избрали на второй подряд срок, сможет избираться и дальше в случае слияния России с Беларусью.
Как пишет Bloomberg, именно такой вариант рассматривается сейчас в Кремле, где ищут способ продлить правление действующего президента.
Источники американского издания утверждают, что один из сценариев, который позволит Путину остаться во главе страны, заключается в создании нового государства через объединение России с Беларусью.
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Якобы это позволит ему обойти конституционное ограничения и избираться вновь, а в том, что именно он победит на выборах, сомнений ни у кого не возникает.
Кроме того, в российской администрации не исключают сценарий, подобный тому, что сейчас происходит в Казахстане.
Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.
В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что его страна поддерживает интеграцию с Россией, но при этом поделить республику на области и в таком виде присоединить к РФ у Москвы не выйдет.
Мы также писали, что, по словам президента Беларуси, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допустил создание общей валюты с Россией.
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