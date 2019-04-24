Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Путин может предложить Ким Чен Ыну возобновить шестисторонние переговоры – СМИ

Сегодня, 02:37

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov.

25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына

Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. С таким утверждением выступило в среду японское общественное телевидение NHK.

Ссылаясь на высокопоставленный источник в российском правительстве, Эн-эйч-кей отмечает, что в настоящее время такой вопрос рассматривается. По данным телеканала, РФ уже уведомила о соответствующем намерении США и Китай.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. В ходе встречи лидеров России и КНДР запланировано также обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. При этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Путин, встреча, КНДР, Ким Чен Ын

Вы сейчас просматриваете новость " Путин может предложить Ким Чен Ыну возобновить шестисторонние переговоры – СМИ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке

Сегодня, 01:08

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей

Лидер КНДР отправился на поезде в РФ – СМИ

Сегодня, 00:52

Эту информацию распространили официальные северокорейские СМИ.

Южнокорейский вертолет случайно нарушил воздушную границу с КНДР – СМИ

Вчера, 04:14

Спустя примерно минуту после нарушения границы КНДР пилот развернул вертолет назад

В КНДР впервые подтвердили информацию о встрече Ким Чен Ына и Путина

Вчера, 00:57

Визит лидера КНДР состоится по приглашению российского президента Владимира Путина

В Вашингтоне считают, что КНДР испытала компоненты противотанкового оружия – СМИ

19 апреля, 05:38

Данные оценки основаны на обзоре информации, собранной со спутников и самолетов

В Пентагоне подтвердили испытание в КНДР тактического управляемого оружия

18 апреля, 23:49

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа

Мария Кириленко: Предложение работать в сборной приняла не думая

Дочь Юлии Началовой не будет жить с отцом

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они

Звезды РФ, которые не смогли жить за границей

Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми?

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Кошки на передовой: В ВСУ показали «боевых котов» (Фото)

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Пить много воды опасно для здоровья

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей