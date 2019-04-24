Путин может предложить Ким Чен Ыну возобновить шестисторонние переговоры – СМИ
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей
25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына
Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. С таким утверждением выступило в среду японское общественное телевидение NHK.
Ссылаясь на высокопоставленный источник в российском правительстве, Эн-эйч-кей отмечает, что в настоящее время такой вопрос рассматривается. По данным телеканала, РФ уже уведомила о соответствующем намерении США и Китай.
Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.
25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. В ходе встречи лидеров России и КНДР запланировано также обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. При этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.
Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.
В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.
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