Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Путин надеется на активность Киева и в восстановлении отношений с Россией

13 июня, 01:46

Путин назвал Украина и Россию двумя братскими народами

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "МИР".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", – отметил российский президент.

Ранее, по словам хозяина Кремля, как политический деятель президент Украины Владимир Зеленский "пока никак себя не проявил", но добавил, что в ходе борьбы за должность президента Украины политик говорил одно, после выборов – другое.

Кроме того, он аргументировал решение не поздравлять Зеленского с победой на выборах его "недружественной риторикой" и потому что он называет Россию "врагами, агрессорами".

Напомним, во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против РФ.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Путин, отношения, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Путин надеется на активность Киева и в восстановлении отношений с Россией". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп намерен встретится с Путиным на полях G20

Вчера, 23:09

Трамп намерен провести в Осаке и встречу с лидером КНР Си Цзиньпином

Переговоры с Зеленским: Путин сделал заявление

7 июня, 19:46

Хозяин Кремля выразил надежду когда-нибудь познакомиться с нынешним президентом Украины

Слияние России и Беларуси: Путин дал Минску "выдохнуть"

7 июня, 18:30

Президент России заверил, что сейчас оснований для объединения двух стран нет

В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина с Зеленским

7 июня, 11:01

Со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта президентов двух стран

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Безвредна ли микроволновая печь?

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

Фото: Сестра Наташи Королевой прячется из-за лишнего веса

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь