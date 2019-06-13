Путин надеется на активность Киева и в восстановлении отношений с Россией
Путин назвал Украина и Россию двумя братскими народами
Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "МИР".
"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", – отметил российский президент.
Ранее, по словам хозяина Кремля, как политический деятель президент Украины Владимир Зеленский "пока никак себя не проявил", но добавил, что в ходе борьбы за должность президента Украины политик говорил одно, после выборов – другое.
Кроме того, он аргументировал решение не поздравлять Зеленского с победой на выборах его "недружественной риторикой" и потому что он называет Россию "врагами, агрессорами".
Напомним, во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против РФ.
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