Путин надеется на активность Киева и в восстановлении отношений с Россией

Путин назвал Украина и Россию двумя братскими народами

Владимир Путин. Фото: AFP

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "МИР".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", – отметил российский президент.

Ранее, по словам хозяина Кремля, как политический деятель президент Украины Владимир Зеленский "пока никак себя не проявил", но добавил, что в ходе борьбы за должность президента Украины политик говорил одно, после выборов – другое.

Кроме того, он аргументировал решение не поздравлять Зеленского с победой на выборах его "недружественной риторикой" и потому что он называет Россию "врагами, агрессорами".

Напомним, во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против РФ.

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