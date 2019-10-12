Путин назвал условие, при котором российские войска уйдут из Сирии

По словам российского президента вопрос присутствия иностранных военных в Сирии обсуждается в том числе с Ираном, Турцией и США

/ Фото: AFP

Москва готова будет вывести войска из Сирии, если будущие власти в Дамаске примут такое решение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabiya.

"Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств, – сказал президент. - Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России".

По его словам, вопрос присутствия иностранных военных в Сирии обсуждается в том числе с Ираном, Турцией и США.

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Ранее сообщалось, что несмотря на поддержку политики президента Владимира Путина в отношении Сирии, абсолютное большинство россиян хочет, чтобы Вооруженные силы РФ покинули эту страну.

Согласно результатам опроса, проведенного "Левада-центром", за срочное завершение военной операции выступили 55% респондентов, хотя верной политику Кремля в отношении Дамаска считает 51% из них.

Одна из причин, почему россияне хотят вывести войска из Сирии – это повторение афганского сценария. С этим в той или иной мере согласны 39% участников опроса, тогда как 60% считают это нереальным либо маловероятным.

Мы также писали, что террористическая организация ИГИЛ, для борьбы с которой РФ якобы отправила в Сирию свои войска, была разгромлена. Отметим, что благодаря поддержке российских войск Сирийскому диктатору удалось разгромить оппозицию и вернуть контроль над большей частью территории страны.

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