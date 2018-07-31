Путин неожиданно стал лицом рекламы бытовой техники и спровоцировал скандал

Сегодня, 06:25

Кадры из интервью с президентом РФ использовали для рекламной кампании блендеров, соковыжималок и тостеров


Президент России Владимир Путин оказался в центре скандала из-за того, что случайно был задействован в рекламе бытовой техники компании Bork.

"На рекламных плазмах в ее розничных точках крутят вот такой ролик с участием Путина (он же опубликован на их Youtube-канале). Странно, что никто до сих пор не обратил на это внимание, ведь демонстрируют рекламу с президентом очень часто. По крайней мере, мы обнаружили, что ролик показывают примерно каждые 10 минут в магазине Bork в торговом центре "Метрополис", – пишут журналисты телеграм-канала "Проект".

Они отмечают, что компания просто использовала фрагмент из программы "Центральное телевидение" 2012 года. Вадим Такменев там беседовал с Путиным в бассейне, самолете, а еще на кухне. Последние кадры и были использованы для рекламной кампании блендеров, соковыжималок и тостеров.

Журналисты гадают, решил ли Путин подзаработать на рекламе и дал добро на использование своего образа, или компания сама "проявила бесстрашие".

Напомним, в сети показали фото грустного президента РФ на встрече с Трампом.

Также мы писали, что в России рассказали, как Путин облажался с Крымом и Трампом.
Путин, реклама, скандал, Президент России
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topnews.ru

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