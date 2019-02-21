Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса

Сегодня, 18:37

Военные сборы россияне будут проходить в Вооруженных силах, Нацгвардии , госохраны и ФСБ

Фото: Сегодня
Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ed3/965/5c6ed396596a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ed3/965/5c6ed396596a6.jpg Россия Военные сборы россияне будут проходить в Вооруженных силах, Нацгвардии , госохраны и ФСБ

В этом году российские военные запаса два месяца проведут на военных сборах, о чем говорится в указе, который 21 февраля подписал президент России Владимир Путин и уже был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте документа.

Сроки для сборов должны быть согласованы региональными органами исполнительной власти, говорится в документе. Единственным приведенным исключением указаны проверочные сборы – их сроки проведения определяются Минобороны РФ.

Кроме того, в указе сказано, что правительство России и местные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов.

Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году российские военные планируют провести более 50 совместных военных маневров с союзниками по СНГ.

Мы также писали об опубликованном министерством обороны Швеции исследовании, в котором говорится, что Россия готовится к новой войне в регионе или даже более широкому конфликту – с Китаем или Североатлантическим альянсом.

Кроме того, сообщалось, что в связи со стрельбами Россия на этой неделе закрыла для судоходства район в Азовском море недалеко от Керченского пролива.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Путин, военные учения, маневры, армия России

Вы сейчас просматриваете новость " Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские оккупанты учились разворачивать С-400 в Крыму

8 февраля, 15:58

На аннексированном полуострове прошла тренировка расчетов дивизиона зенитных ракетных систем С-400

Военные учения РФ в Крыму: плановые маневры или наращивание сил

22 декабря 2018, 08:30

Маневры проводятся планово, но с военно-политическим фоном, считает Михаил Самусь

У границ России пройдут морские военные учения НАТО

2 ноября 2018, 13:38

Пять боевых кораблей Североатлантического альянса прибыли в Грузию для участия в совместных маневрах

Вертолет над Кремлем перевозил в сетке вооруженных людей

23 ноября 2018, 00:40

В Федеральной службе охраны РФ воздержались от комментариев по поводу появившихся видеокадров

Россия провела два масштабных военных учения с союзниками по ОДКБ

13 октября 2018, 12:24

В ходе маневров отрабатывались переброска крупных военных соединений, и противостояние незаконным вооруженным формированиям

Российские пилоты тренируются бомбить наземные цели в Крыму

24 октября 2018, 23:02

В учениях принимали участие три самолета Бе-12 "Чайка"

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Порошенко дал поручение провести индексацию пенсий

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Подопечного Лаврова нашли мертвым в туалете

Гройсман назвал курс доллара в 2019 году

Что известно из архивов о главном ликвидаторе заключённых Киева

Пенсионер купил 9 квартир, продавая данные украинцев коллекторам

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала