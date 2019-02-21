Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса
Военные сборы россияне будут проходить в Вооруженных силах, Нацгвардии , госохраны и ФСБ
В этом году российские военные запаса два месяца проведут на военных сборах, о чем говорится в указе, который 21 февраля подписал президент России Владимир Путин и уже был опубликован на официальном портале правовой информации.
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте документа.
Сроки для сборов должны быть согласованы региональными органами исполнительной власти, говорится в документе. Единственным приведенным исключением указаны проверочные сборы – их сроки проведения определяются Минобороны РФ.
Кроме того, в указе сказано, что правительство России и местные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов.
Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году российские военные планируют провести более 50 совместных военных маневров с союзниками по СНГ.
Мы также писали об опубликованном министерством обороны Швеции исследовании, в котором говорится, что Россия готовится к новой войне в регионе или даже более широкому конфликту – с Китаем или Североатлантическим альянсом.
Кроме того, сообщалось, что в связи со стрельбами Россия на этой неделе закрыла для судоходства район в Азовском море недалеко от Керченского пролива.
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