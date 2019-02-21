Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса

Военные сборы россияне будут проходить в Вооруженных силах, Нацгвардии , госохраны и ФСБ

Фото: Сегодня

Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ed3/965/5c6ed396596a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ed3/965/5c6ed396596a6.jpg 2019-02-21T18:37:00+02:00 Россия Военные сборы россияне будут проходить в Вооруженных силах, Нацгвардии , госохраны и ФСБ

В этом году российские военные запаса два месяца проведут на военных сборах, о чем говорится в указе, который 21 февраля подписал президент России Владимир Путин и уже был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте документа.

Сроки для сборов должны быть согласованы региональными органами исполнительной власти, говорится в документе. Единственным приведенным исключением указаны проверочные сборы – их сроки проведения определяются Минобороны РФ.

Кроме того, в указе сказано, что правительство России и местные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов.

Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году российские военные планируют провести более 50 совместных военных маневров с союзниками по СНГ.

Мы также писали об опубликованном министерством обороны Швеции исследовании, в котором говорится, что Россия готовится к новой войне в регионе или даже более широкому конфликту – с Китаем или Североатлантическим альянсом.

Кроме того, сообщалось, что в связи со стрельбами Россия на этой неделе закрыла для судоходства район в Азовском море недалеко от Керченского пролива.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.