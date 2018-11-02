Путин отказал российской партии в помиловании Сенцова (документ)

Президент РФ Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании Олега Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где Сенцов отбывает наказание.

Это следует из ответа Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии "Яблоко", сообщает пресс-служба партии.

"Право помилования – исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения", – говорится в обращении.

В ответе на обращение начальник департамента Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Сергей Есипов "разъясняет", что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, который обращается к президенту страны через администрацию исправительного учреждения.

В дальнейшем ходатайство, наряду с другими материалами, направляется в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта РФ, где принимается предварительное решение о целесообразности помилования, пишет Есипов.

"При поступлении в адрес президента РФ ходатайства о помиловании осужденного Сенцова О.Г. и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обращение Бюро партии "Яблоко" о помиловании Сенцова О.Г. будет приобщено к данным материалам", – отмечается в ответе чиновника.

Такой ответ, по мнению председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за "решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса – сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы".

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Напомним, что в начале этого месяца появилась информацию о выходе Сенцова из голодовки, однако официально подтвердить это в России сразу не смогли.

Кроме того, позже стало известно, что ему угрожали принудительным кормлением, если он не прекратит голодовку самостоятельно.

Также сообщалось, что, по словам уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Сенцов регулярно принимает пищу под наблюдением медиков и выглядит здоровым.