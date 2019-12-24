Путин посоветовал россиянам есть улиток, чтобы решить демографическую проблему: видео

Президент России Владимир Путин поручил Россельхознадзору быстрее найти возможность решить вопрос поставок одного из видов улиток. Таким образом он отреагировал на просьбу, прозвучавшую на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, сообщают российские СМИ
Путин отметил, что улитки не только хороший питательный продукт, но и возможность повысить рождаемость в России. "Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему", — отметил он.
Так президент России отреагировал на слова одного из участников встречи о том, что улитка — самый сильный афродизиак в мире. Причем он произнес это слово неправильно — как "афродозиак".
Во время большой пресс-конференции Путин назвал два пути решения демографической проблемы — за счет увеличения рождаемости или за счет миграции.
Ранее президент РФ Владимир Путин открыл пассажирское железнодорожное сообщение в оккупированный Крым с российской территории.
На видео можно увидеть, как Путин еще на российской территории, недалеко от Керченского моста, сел в поезд и символически проехал по мосту в Крым. В вагоне вместе с ним ехала немалая делегация. Хозяину Кремля рассказали подробности стройки и укладки железнодорожного полотна.
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