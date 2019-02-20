Путин потребовал "кровь из носа" развить IT-стартапы в России
Президент РФ рассчитывает на диверсификацию в технологической сфере
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что России необходимо использовать все возможности для диверсификации и наращивания выпуска гражданской технологической продукции, передают "Известия".
"Надо кровь из носа выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив. Для создания бизнесов и производств. Для продвижения новых продуктов и услуг. Волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро", - сказал Путин.
Также Путин призвал российских производителей "там, где возможно, опираться на отечественного производителя" и искать его. К слову, еще в 2007 году Путин заявлял, что Россия к 2015 году должна была стать мировым IT-лидером.
Он уточнил, что сейчас в РФ есть примеры успешных инновационных компаний и необходимо сделать так, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет-вещей и робототехника.
Путин призвал правительство РФ "обеспечить максимально комфортные условия" для частных инвестиций в технологические стартапы.
При этом президент РФ похвастался "технологическим прорывом" в оборонной сфере и пригрозил США своими ракетами.
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