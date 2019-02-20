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Путин потребовал "кровь из носа" развить IT-стартапы в России

Сегодня, 13:44

Президент РФ рассчитывает на диверсификацию в технологической сфере

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Путин потребовал "кровь из носа" развить IT-стартапы в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/436/5c6d3d43626a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/436/5c6d3d43626a8.jpg Россия Президент РФ рассчитывает на диверсификацию в технологической сфере

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что России необходимо использовать все возможности для диверсификации и наращивания выпуска гражданской технологической продукции, передают "Известия".

"Надо кровь из носа выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив. Для создания бизнесов и производств. Для продвижения новых продуктов и услуг. Волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро", - сказал Путин. 

Также Путин призвал российских производителей "там, где возможно, опираться на отечественного производителя" и искать его. К слову, еще в 2007 году Путин заявлял, что Россия к 2015 году должна была стать мировым IT-лидером.

Он уточнил, что сейчас в РФ есть примеры успешных инновационных компаний и необходимо сделать так, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет-вещей и робототехника.

Путин призвал правительство РФ "обеспечить максимально комфортные условия" для частных инвестиций в технологические стартапы. 

При этом президент РФ похвастался "технологическим прорывом" в оборонной сфере и пригрозил США своими ракетами.

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Тег технологии, Путин, Владимир Путин , IT-сектор, стартапы

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