Путин предрек Европе новые потоки беженцев

Сегодня, 16:34

Количество мигрантов все время растет, ситуация меняется только по географии, отметил президент РФ

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Поток беженцев в Европу не будет снижаться, решение этой проблемы лежит в плоскости политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско венгерских переговоров.

"Количество мигрантов все время растет, ситуация меняется только по географии, потом потоки опять нарастают, - сказал он. - Ясно, что потенциал миграции колоссальный в Европу. Вопрос в политике".

По его словам, если поощрять миграционные процессы высокими социальными выплатам и другими бонусами, то не будет предпосылок для того, чтобы этот поток был остановлен. 

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призвала страны Европейского союза сплоченно отвечать современным вызовам, которые предстали перед Европой.

Меркель констатировала, что "ни один член Евросоюза "не может уклоняться от поиска решения этой задачи".

Касательно противодействия потоку беженцев канцлер констатировала необходимость развивать отношения с Африкой, откуда они прибывают.

Ангела Меркель призвала создать такую ситуацию, как с Турцией, с которой ЕС подписал договор о возвращении мигрантов. По ее словам, решение этого вопроса должно приносить выгоду всем сторонам.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.

Напомним, что количество просителей убедища в Германии снижается уже второй год.
Путин, Европа, мигранты, беженцы
Источник:

ТАСС

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