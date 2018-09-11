Новый конфуз с Путиным: с сайта Кремля исчезла "неудобная" новость

Сегодня, 18:24

С официальной странички российского президента пропало сообщение о его общении с рабочими-судостроителями

Фото: AFP
Фото: AFP

Без каких-либо объяснений или предупреждений с сайта Кремля пропала курьезная новость о визите президента РФ Владимира Путина на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень.

Как сообщает "Радио Свобода", визит состоялся в рамках поездки главы Кремля в Приморский край России.

Изучив сохранившуюся в кэше Google веб-страницу с заметкой, оказалось, что во время беседы с президентом работники предприятия дали ему откровенный, но очень неудобный ответ, продемонстрировав, насколько он далек от народа.

Признавшись, что им "очень хорошо" живется и "прекрасно" работается на их "очень хорошем" предприятии, работники упомянули свои "приличные" зарплаты. Но на уточнение президента, какая у них средняя зарплата ("Около 90 тысяч?") Путин получил ответ втрое меньше: "Нет, что вы… 30–40 тысяч".

Как ранее сообщалось, Путин опозорился и незнанием биографии российского ученого Михаила Ломоносова.

Кроме того, мы сообщали и о конфузе, который произошел на встрече Путина с актером Владимиром Машковым.
Россия, Путин, зарплаты, конфуз
Источник:

Радио Свобода

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