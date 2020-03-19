Путин рассказал, чем он отличается от царя

Президент России утверждает, что якобы не собирался так долго править

Президент России Владимир Путин, который благодаря инициированной им конституционной реформе получил возможность легально править еще 16 лет, не согласен с теми, кто называет его царем.

"Это не соответствует действительности, – сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. - Я же работаю каждый день, я не царствую".

По мнению Путина, "царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

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Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, утверждает, что ему якобы "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое время.

"Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак", – сказал он.

При этом Путин дал понять, что хоть его и не стоит называть царем, править он намерен пожизненно, поскольку у него есть чувство ответственности за то, "что происходит, как происходит, что будет происходить".

Как известно, 10 марта депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ приняли закон о внесении поправок в Конституцию страны. Одна из поправок касается "обнуления" президентских сроков, ее внесла депутат Валентина Терешкова.

После вступления в силу изменений в Конституцию РФ Владимир Путин получит возможность еще дважды избираться на президентский пост. Таким образом, его правление продлиться как минимум до 2036 года.

Видео: Reuters

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