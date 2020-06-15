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Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием

15 июня, 03:16

Елена Вус Елена Вус

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто

Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал он, подчеркнув, что сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.

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"Скорости такие, что взять их невозможно", – заявил он.

В этом, по словам Путина, сегодня состоит "уникальность положения" России.

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Напомним, ранее в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в России заявляли о якобы успешном испытании ракеты "Авангард". За испытаниями, которые проходили на полигоне Кура в Камчатском крае, наблюдал президент РФ. Позже Путина поймали на новой лжи о гиперзвуковом "чудо-оружии". За 10 месяцев до того хозяин Кремля говорил о якобы серийном производстве "Авангардов", а за два дня до испытаний сказал, что ракеты пока только тестируют.

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Россия ракета Владимир Путин гиперзвуковое оружие

Источник: Интерфакс

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