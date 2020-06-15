Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием

Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.
"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал он, подчеркнув, что сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.
"Скорости такие, что взять их невозможно", – заявил он.
В этом, по словам Путина, сегодня состоит "уникальность положения" России.
Напомним, ранее в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.
Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в России заявляли о якобы успешном испытании ракеты "Авангард". За испытаниями, которые проходили на полигоне Кура в Камчатском крае, наблюдал президент РФ. Позже Путина поймали на новой лжи о гиперзвуковом "чудо-оружии". За 10 месяцев до того хозяин Кремля говорил о якобы серийном производстве "Авангардов", а за два дня до испытаний сказал, что ракеты пока только тестируют.
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