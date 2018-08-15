Путин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой говорится, что он готов к встрече с ним в ближайшее время. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Путин захотел встретится с главой Северной Кореи лично, телеграмма была направлена по случаю годовщины освобождения Кореи, которая отмечается ежегодно 15 августа.

"Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время", – говорится в телеграмме.

Путин также выразил уверенность, что Россия и КНДР "смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество".

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили в Россию в сентябре 2018 года. Его будут ждать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке