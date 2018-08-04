Путина не уважали из-за привычки доносить на коллег – генерал КГБ

О российском президенте Владимире Путине в годы его работы в КГБ СССР ходила недобрая слава из-за его манеры доносить на коллег. Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

Генерал уточнил, что он почти в одно время поступил на работу в КГБ. По словам Богдана, у него есть друзья и коллеги, работавшие с Путиным в Германской Демократической Республике. Они рассказали, что Путин "занимался нашептыванием", "закладывал" о вольностях коллег. Кроме того, его уличали в мелочности.

Напомним, в ГДР Путин работал в 1985–1990 годах. В дальнейшем он вернулся в Санкт-Петербург, где занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году он переехал в Москву и занялся политикой.

Бывший сотрудник Главного первого управления КГБ Юрий Швец рассказал, что Путин никогда во внешней разведке не служил. Он и пришедшая с ним когорта – это представители региональных, провинциальных органов КГБ, а это совсем другой, особый "зверь".

По мнению известного российского финансиста Славы Рабиновича, приход к власти Путина и его друзей по КГБ, отбросили страну на десятилетия назад.