Пьяный россиянин застрелил таксиста и замерз на смерть при попытке скрыться от полиции

Сегодня, 04:30

Мужчина потерял гардеробный номерок и решил забрать одежду с помощью оружия, но таксист был против

Убийство таксиста в Пскове. Фото: pskov.sledcom.ru
Убийство таксиста в Пскове. Фото: pskov.sledcom.ru

Под Псковом (Россия) пьяный мужчина убил таксиста, который отказался везти его с оружием, а после этого пытался скрыться от ДПС, но замерз на смерть в лесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в кювете под Псковом машины такси с телом мужчины с огнестрельным ранением головы. В ходе осмотра места происшествия в салоне обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны к нему, а при обследовании прилегающей территории в лесу – второй труп мужчины без верхней теплой одежды с признаками общего переохлаждения организма.

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российские правоохранители считают, что ночью между замерзшим мужчиной и представителями администрации увеселительного заведения, в котором он отдыхал, произошел конфликт по причине утраты гардеробного номерка.

Тогда он на автомашине такси поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами. Получив отказ везти его с ружьем обратно в ночной клуб, мужчина выстрелил в таксиста, после чего сел за руль его автомашины и начал движение по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС. Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес", – говорится в сообщении СК РФ по Псковской области.

Как недавно сообщалось, под Киевом россиянина посадили на 10 лет за убийство 19-летней девушки. Во время ссоры мужчина повалил девушку на пол и застрелил из пистолета.
Россия, мужчина, таксист, застрелил
Источник:

"Сегодня"

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