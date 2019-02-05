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Раскол Москвы и Минска углубляется: Медведев может жестко наказать Беларусь

Сегодня, 18:12

Российский премьер считает, что Россия больше дает Беларуси, чем получает

Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru.
Раскол Москвы и Минска углубляется: Медведев может жестко наказать Беларусь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9b5/38e/5c59b538edade.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9b5/38e/5c59b538edade.jpg Россия Российский премьер считает, что Россия больше дает Беларуси, чем получает

Если белорусские экспортеры будут вредить российским производителям, демпингуя цены за счет государственных дотаций из казны РФ, Москве придется вмешаться, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"С одной стороны, конкуренция – это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться", – сказал он 5 февраля.

Глава российского правительства отметил, что "всякая кооперация должна быть взаимна".

"У нас рынок единый. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было", — добавил Медведев.

Стоит отметить, что Россия уже не впервые предъявляет претензии Беларуси. Ранее Москва обвинила Минск в нарушении таможенного режима, из-за чего на российский рынок некоторые товары попадают нелегально.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал недовольство ценой на российский газ, однако его российский коллега Владимир Путин объяснил, что она могла бы быть и выше.

Кроме того, он также выразил свое возмущение из-за процентов, под которые Россия выдает Беларуси кредиты. По словам Лукашенко, они втрое превышают ставки, предлагаемые Международным валютным фондом.

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Тег Россия, Медведев, Беларусь, конкуренция, демпинг

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