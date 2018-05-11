Россельхознадзор уничтожил более десятка тонн украинского сала

Сегодня, 02:27

Россельхознадзор уничтожил почти 11 тонн украинского сала под Воронежем

фото pixabay.com
фото pixabay.com

В России под Воронежем сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли и уничтожили почти 11 тонн сала, ввезенного с территории Украины.

Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

На мешках с салом были маркировочные ярлыки на украинском языке. Вместе с ним пограничники обнаружили три мешка с семенами весом в 75 кг.

Как отмечается, владелец груза подтвердил, что сало незаконно привезли с территории Украины. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

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Как известно, торговые отношения Минска и Москвы напряжены из-за регулярного реэкспорта сельскохозяйственной продукции третьих стран через территорию Беларуси под видом якобы белорусских товаров. Россельхознадзор неоднократно сообщал, что через Беларусь в Россию поступает "санкционная" продукция с поддельными сертификатами третьих стран, например, африканских. По данным СМИ, каждый четвертый кусок сыра в России может быть контрабандой из Украины.

Напомним, РФ ввела с 1 января 2016 года продовольственное эмбарго в отношении Украины. Однако по факту Россия еще с конца октября 2014 года запретила ввоз из Украины всей растительной продукции – овощей, фруктов, злаков. Еще раньше Москва ввела ограничение на ввоз соков, молочной и сырной продукции, кондитерских изделий, рыбных и плодоовощных консервов и отдельных видов алкоголя из Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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