Россия изменит для дальнобойщиков режим пересечения границы из Беларуси

С 1 августа пропуск граждан третьих стран через границу Российской Федерации из Беларуси должен был быть прекращен. Хотя, как сообщалось, с 1 января 2018 года российской стороной внесены изменения в правила пограничного режима, и ограничения были сняты. Об этом говорится в материале российской службы DW.

Выяснилось, что в конце июля пограничникам РФ выдали инструкции, обязывавшие их не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. Однако в ночь на 1 августа пришло новое распоряжение новые меры не применять.

Отмечается, что новые правила не отменили, а только отложили их введение на неопределенный срок.

Ранее водители-международники могли пересекать российско-белорусскую границу, в то время как других граждан ЕС из-за отсутствия здесь международных пунктов пропуска с октября 2016 года перестали впускать. Въехать в РФ можно было только через территорию других стран. Также выяснилось, что с 1 августа на пограничном пункте "Красное" не задержали ни одного водителя из "третьих стран".

Как сообщалось, Беларусь готова ввести контроль на границе с Россией, если Москва со своей стороны объявит о таком решении. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также заявлял, что что поставкой через его страну продукции, которая в России отнесена к санкционной, занимаются российские компании, за которыми стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами".