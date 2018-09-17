Россия назвала фейком доказательства своей причастности к сбитому Boeing

Игнорируя результаты расследования Международной следственной группы, российское министерство обороны считает фейком видеозапись перемещения с территории РФ на Донбасс ракетной установки "Бук" российской 53-й зенитно-ракетной бригады, из которой впоследствии был сбит пассажирский лайнер Malaysia Airlines с 298 людьми на борту.

Как пишет ТАСС, на посвященной малайзийскому "Боингу" пресс-конференции представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что к такому выводу российские эксперты пришли после подробного исследования роликов.

Кроме того, он опубликовал аудиозапись, которая якобы подтверждает причастность к авиакрушению украинских военных. Якобы во время учений "Рубеж-2016" один из "военнослужащих" грозил сбить "еще один малайзийский Boeing".

Напомним, что ранее Международная следственная группа пришла к заключению, что "Боинг" был сбит с территории, подконтрольной пророссийским боевикам, и после выстрела "Бук" вернулся на территорию России.

Также Россия грубо игнорирует доклад британской разведки MI6, согласно которому российские военные предоставили и впоследствии вывезли обратно ракетную пусковую установку.