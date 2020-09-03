Россия не будет расследовать отравление Навального: Песков назвал причину

Россия пока не намерена начинать расследование отравления оппозиционера Алексей Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, без данных, полученных немецкой стороной, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела.

"Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и т. д. не позволили нашим специалистам – это и врачи, и токсикологи, и т. д. – выявить какие-либо отравляющие вещества", - сказал Песков.

В Кремле надеются, что Германия поделится с РФ своей информацией об отравлении Навального.

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"Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало", - сказал Песков.

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок". По ее словам, Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным.

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