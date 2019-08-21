Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины – Меркель

Макрон и Трамп сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей – ред.), то, конечно, у нас будет другая ситуация", – отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду.

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России – ред.) в 2014 году были отменены", – сказала она.

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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