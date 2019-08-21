Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины – Меркель

21 августа, 21:03

Макрон и Трамп сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей – ред.), то, конечно, у нас будет другая ситуация", – отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду.

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России – ред.) в 2014 году были отменены", – сказала она.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В тренде
"Евробляхам" готовят отсрочку штрафов, Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку": итоги дня

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.). 

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Меркель большая восьмерка G7 G8

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собой
В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собойРоссия
В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Украина выслала российского дипломата: как
Украина выслала российского дипломата: как "отомстит" КремльПолитика
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и ПутинаРоссия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия

Новости партнеров

Loading...