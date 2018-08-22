Россия отказывается платить за советскую оккупацию Балтии

Сегодня, 15:41

В Эстонии и Латвии ведется дискуссия относительно предъявления России требований компенсировать ущерб

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info
Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

Россия не намерена выплачивать компенсацию советскую оккупацию стран Балтии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", – сказал он.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс заявили о важности изучения возможностей предъявить Российской Федерации как правопреемнику СССР требования о взыскания ущерба за советскую оккупацию.

В подписанном заявлении двух правительств сообщается, что "оба государства чтят память жертв оккупационных режимов и придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии".

Министр юстиции Эстонии ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права. Расначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.

Напомним, недавно о репарациях от России за действия СССР во Второй мировой войне вновь заговорили в Польше.
Россия, Латвия, Эстония, Песков, репарации
Источник:

ИТАР-ТАСС

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