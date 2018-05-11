Россия передумала продавать Асаду ракеты С-300

Сегодня, 22:29

Россия отказалась поставлять режиму Асада ракетные комплексы С-300

Установка С-300. Фото: Википедия
Установка С-300. Фото: Википедия

Россия не будет поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, передает Deutsche Welle.

По словам Кожина, у вооруженных сил Сирии есть "все, что надо". Российские эксперты полагают, что если поставка С-300 и состоится, то на "некоммерческой основе".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот шаг не стоит связывать с визитом израильского премьера в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что после удара США и союзников по Сирии 14 апреля Россия готова вернуться к рассмотрению вопроса поставок сирийской стороне комплексов С-300.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Пекине, что вопрос о поставке в Сирию комплексов С-300 еще не решен.

Израиль уже пригрозил уничтожить ЗРК С-300, которые Россия может поставить Сирии. "Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них", – заявил министр обороны Израиля .
Россия, Сирия, поставки, С-300, ракетные комплексы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Пусковая установка 9А83 зенитной ракетной системы С-300/ Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wkipedia

В Минобороны России анонсировали поставку в Сирию новых систем ПВО

25 Апреля, 14:19

Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, сказал генерал

Другие страны

ВВС Израиля. Фото: agrimpasa.com

Израиль пригрозил уничтожить ЗРК С-300, которые Россия может поставить Сирии

24 Апреля, 17:28

В Израиле опровергли информацию о том, что просили Москву не поставлять в Сирию С-300
Загрузка...

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров прояснил ситуацию по поставкам Асаду систем С-300

23 Апреля, 15:57

На данный момент никаких конкретных решений принято не было, сообщил глава МИД РФ

Другие страны

Фото: twitter Дмитрия Смирнова

Россия пригрозила поставками зенитных ракет в Сирию: соцсети язвят

23 Апреля, 10:55

Россияне снова начали говорить о возможных поставках С-300 Дамаску
Загрузка...