Россия передумала продавать Асаду ракеты С-300
Россия отказалась поставлять режиму Асада ракетные комплексы С-300
Россия не будет поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.
Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, передает Deutsche Welle.
По словам Кожина, у вооруженных сил Сирии есть "все, что надо". Российские эксперты полагают, что если поставка С-300 и состоится, то на "некоммерческой основе".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот шаг не стоит связывать с визитом израильского премьера в Москву.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что после удара США и союзников по Сирии 14 апреля Россия готова вернуться к рассмотрению вопроса поставок сирийской стороне комплексов С-300.
Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Пекине, что вопрос о поставке в Сирию комплексов С-300 еще не решен.
Израиль уже пригрозил уничтожить ЗРК С-300, которые Россия может поставить Сирии. "Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них", – заявил министр обороны Израиля .