Россия передумала продавать Асаду ракеты С-300

Россия не будет поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, передает Deutsche Welle.

По словам Кожина, у вооруженных сил Сирии есть "все, что надо". Российские эксперты полагают, что если поставка С-300 и состоится, то на "некоммерческой основе".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот шаг не стоит связывать с визитом израильского премьера в Москву.

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Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что после удара США и союзников по Сирии 14 апреля Россия готова вернуться к рассмотрению вопроса поставок сирийской стороне комплексов С-300.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Пекине, что вопрос о поставке в Сирию комплексов С-300 еще не решен.

Израиль уже пригрозил уничтожить ЗРК С-300, которые Россия может поставить Сирии. "Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них", – заявил министр обороны Израиля .