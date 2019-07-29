В войске РФ десантников оказалось больше, чем способны перебросить самолеты в случае необходимости

/ Фото: Минобороны РФ

Россия проводит новые эксперименты в армии: эксперт рассказал детали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B 2019-07-29T12:51:00+03:00 Россия В войске РФ десантников оказалось больше, чем способны перебросить самолеты в случае необходимости

В России прошли учения десантных войск, которые провели эксперименты в войсковой подготовке, в частности отработали десантирование и живой силы и техники новым способом. Об этом написал в логе для сайта "Сегодня" заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"Интересной выдалась неделя и для 31-й Десантно-штурмовой бригады, которая географически базируется в Ульяновске (Центральный военный округ), но, как и остальные соединения данного рода войск, подчиняется непосредственно Москве. Данная бригада активно тренируется, ведь, скорее всего, также будет вовлечена в стратегические маневры Центр-2019", – написал он.

Белеской отмечает, что эксперименты 31-й бригады десанта связаны не только с приближением нынешних главных учений в вооруженных силах РФ. Он напомнил, что в РФ гораздо больше десантников, чем способны в случае необходимости перебросить самолеты транспортной авиации Ил-76.

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"Это заставляет командование ВДВ РФ активно экспериментировать. И как раз этим занималась 31-я бригада. Суть их тренировка была в следующем. Вертолеты Ми-26 и Ми-8 обеспечивают доставку, в том числе в тыл противника, живой силы и техники. Так на 15 вертолетах этого типа было доставлено 300 солдат и 50 единиц техники. В том числе речь идет о гаубицы Д-30, машины УАЗ и "Нива", минометы "Поднос" и "Сани" (82-мм и 120-мм соответственно) и ПТРК "Корнет". В СССР и РФ было создано более 300 вертолетов Ми-26, которые могут поднять до 20 тонн груза, с предельными габаритами (3,1 м на 3,2 м на 12 м). То есть такие вертолеты могут доставлять машины и даже гаубицы. Таким образом, новый тип высадки десанта позволит ВДВ РФ с одной стороны компенсировать недостаток транспортной авиации, а с другой стороны максимально использовать преимущества десантников – мобильность и огневая мощь", – добавил эксперт.

Читайте полный текст блога Николая Белескова для сайта "Сегодня": "Що повинно насторожувати Україну: про нові навчання російської армії".

Как сообщали новости "Сегодня", Белесков также рассказывал об одном опасном моменте в войне России с Украиной. Недавно в РФ прошли масштабные учения с участием сразу двух армий. Российские войска тренировались вести боевые действия на оперативном и оперативно-стратегическом уровне, что отличается от того, к чему готовятся Вооруженные силы Украины.

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