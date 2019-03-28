Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей"

Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе

Фото: Facebook

Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cda/1a5/5c9cda1a5ee46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cda/1a5/5c9cda1a5ee46.jpg 2019-03-28T16:29:39+02:00 Россия Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе

Россия проводит учения в Крыму не только с десантниками. У берегов оккупированного полуострова погранслужба ФСБ тренировалась перехватывать иностранные корабли.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что в маневрах были задействованы авиация и корабли Черноморского флота РФ. Они отрабатывали возможное нападение вражеских кораблей с Черного моря.

"27 марта в акватории Черного моря прошли межведомственные учение на тему "Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей. Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", – заявили в ФСБ.

В пресс-службе уточнили, что учения проходили в районе мыса Опук. На учениях велся огонь из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились беспарашютным и абордажным способами на условные "суда-нарушители".

А тем временем, как мы сегодня сообщали, к Черному морю приближается группировка кораблей НАТО. Корабли проследовали через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю.

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