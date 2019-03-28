Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей"
Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе
Россия проводит учения в Крыму не только с десантниками. У берегов оккупированного полуострова погранслужба ФСБ тренировалась перехватывать иностранные корабли.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Отмечается, что в маневрах были задействованы авиация и корабли Черноморского флота РФ. Они отрабатывали возможное нападение вражеских кораблей с Черного моря.
"27 марта в акватории Черного моря прошли межведомственные учение на тему "Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей. Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", – заявили в ФСБ.
В пресс-службе уточнили, что учения проходили в районе мыса Опук. На учениях велся огонь из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились беспарашютным и абордажным способами на условные "суда-нарушители".
А тем временем, как мы сегодня сообщали, к Черному морю приближается группировка кораблей НАТО. Корабли проследовали через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Террикон", "штаны" и "карусель": как в учебке "Десна" готовят танкистов, опубликованы фото
Во время преодоления полосы препятствий танковые экипажи должны пройти 18 преград
Как ВСУ уничтожают воздушные цели "Осой": опубликовано видео
В роли мишени выступил учебно-боевой самолет Л-39, за которым поохотились зенитчики