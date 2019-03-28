К Черному морю приближается группировка кораблей НАТО
Корабли проследовали через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю
В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
Корабли проследовали через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю в направлении Босфора. Ожидается, что они в ближайшие часы войдут в акваторию Черного моря.
В состав натовской группы входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".
В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.
14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом. Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.
На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.
Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".
Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.
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