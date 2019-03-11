Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США
Глава комитета Госдумы по обороне дал брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве
Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за военное сотрудничество с США. Об этом идет речь в заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, которое он сделал для военных атташе, аккредитованных в Москве.
"Дружеское участие вашей тактической авиации в мероприятиях так называемой ядерной миссии (США, – Ред.). Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки... американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные. Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов, и вы это должны осознавать", – сказал Шаманов.
По его словам, такие страны включены в оперативные планы российской армии.
Напомним, в среду, 20 февраля, во время своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе.
Отметим, осенью 2018 года на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны "рай", добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".
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