Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США

Сегодня, 12:41

Глава комитета Госдумы по обороне дал брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве

Фото: Facebook
Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg Россия Глава комитета Госдумы по обороне дал брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве

Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за военное сотрудничество с США. Об этом идет речь в заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, которое он сделал для военных атташе, аккредитованных в Москве.

"Дружеское участие вашей тактической авиации в мероприятиях так называемой ядерной миссии (США, – Ред.). Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки... американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные. Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов, и вы это должны осознавать", – сказал Шаманов.

По его словам, такие страны включены в оперативные планы российской армии.

Напомним, в среду, 20 февраля, во время своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе. 

Отметим, осенью 2018 года на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны "рай", добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, ядерное оружие

Вы сейчас просматриваете новость " Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе

20 февраля, 18:58

Президент России отметил, что ситуацию надо рассматривать в сопоставимых величинах

Столтенберг назвал условие отказа НАТО от ядерного оружия

10 февраля, 17:45

Целью Альянса является мир без ядерного оружия, отметил генсек

"Восемь минут до смерти": какие угрозы таит разрыв договора о РСМД

11 февраля, 07:52

На сайте "Сегодня" состоялся круглый стол о новом витке ядерного противостояния в мире

Новые ядерные ракеты в Европе: в НАТО сделали важное заявление

13 февраля, 11:34

Альянс не решил, как ответить России на ракетную угрозу, но точно не собирается размещать дополнительное ядерное оружие

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Выборы-2019: социологи опубликовали свежие рейтинги

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности