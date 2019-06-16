Россия усилила Черноморский флот новым кораблем

Но на этом агрессор не останавливается и стали известны дальнейшие планы по усилению флота

"Дмитрий Рогачев". Фото: "Информационное сопротивление".

Назначенный недавно Путиным командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Игорь Осипов принял на вооружение новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Так, на днях на Новороссийской военно-морской базе состоялись торжественные мероприятия по случаю подъема Военно-Морского флага на новом корабле. Это судно вошло в состав ЧФ РФ, который базируется в оккупированном Севастополе.

По словам командующего Черноморским флотом, это событие является продолжением планов по модернизации флота. Но и это еще не все.

"Следующим в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", – заявил Осипов.

Отметим, что пока Россия модернизирует флот, Украина разрабатывает вооружение, которое будет топить вражеские корабли. Как сообщали новости "Сегодня", для армии будет закуплено 120 крылатых ракет к ракетному комплексу "Нептун".

Также ранее в Верховной Раде проходило заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах, на котором нардеп рассказал, как Украину обворовали при разделе Черноморского флота СССР.

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