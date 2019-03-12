Россияне не любят Украину и ненавидят украинскую власть – опрос

При всей своей любви к гражданам Украины к самому государству в целом большинство россиян относятся отрицательно

Фото: AFP

Россияне не любят Украину и ненавидят украинскую власть – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/799/a34/5c8799a3439df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/799/a34/5c8799a3439df.jpg 2019-03-12T13:36:00+02:00 Россия При всей своей любви к гражданам Украины к самому государству в целом большинство россиян относятся отрицательно

Большинство россиян отрицательно относятся к Украине, и еще хуже – к политическому руководству страны, но в то же время к самим украинцам россияне относятся куда лучше, о чем свидетельствуют результаты недавнего социологического исследования "Левада-центр".

Так, что "в основном" или "очень" плохо относятся к Украине, заявили 55% респондентов, что на 5% меньше, чем в ноябре, но на 6% больше, чем прошлым летом. В то же время, в той или иной мере хорошо к нашей стране относятся 34% граждан России.

levada.ru

А вот к нынешнему руководству Украины плохо относятся 85% участников опроса, и лишь 7% заявили о своем хорошем отношении.

levada.ru

Стоит отметить, что о хорошем отношении к самим украинцам заявили 82% российских граждан – это больше, чем за все время опросов, начиная с 2006 года. А вот количество россиян, которые относятся к украинцам, плохо составило 13%.

levada.ru

В то же время, 42% участника исследования выступили за слияние России и Украины в одно государство либо за введение визового пограничного контроля и закрытие границ между странами, тогда как 52% – за открытые границы, отсутствие виз и таможен на границе.

levada.ru

В опросе, который проводился 15-20 февраля, приняли участие 1600 совершеннолетних граждан РФ, представляющих репрезентативную всероссийскую выборку.

Напомним, ранее более трети жителей России назвали возможным начало вооруженного конфликта их страны с каким-либо из соседних государств в 2019 году.

Кроме того, сообщалось, что лишь менее 10% жителей РФ выступили против агрессии их страны в отношении Украины в Керченском проливе.

Мы также писали, что за год в России стало вдвое больше тех, кто считает, что правительство ведет страну по неверному пути, а также наполовину больше тех, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина.

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