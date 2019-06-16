Россияне устроили новую провокацию в Балтийском море

Военный фрегат подошел вплотную к латвийским территориальным водам

Немецкий корабль. Фото: Facebook

У берегов Латвии 16 июня заметили российский военный фрегат "Адмирал Касатонов". Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил Латвии в Twitter.

Латвийские военные уточнили, что иностранный корабль, который был замечен в эксклюзивной экономической зоне страны, идентифицировали как фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431.

Военный корабль находился на расстоянии 18,5 морских миль от территориальных вод Латвии.

Отметим, Россия решила "поиграть мускулами" на фоне учений НАТО в Балтийском море. Эти маневры проходят уже в 47 раз и в них задействовано порядка 12 тыс. военнослужащих, а также 44 корабля и 40 воздушных судов из 18 стран. Впервые за последнее время в учениях принимают участие корабли 2-го флота США, воссозданного в 2018 году. Штаб учений расположен на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел на Балтику 30 мая.

Baltops – крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае – июне с 1971 года, организатором является Командование ВМС США в Европе. Ранее в учениях принимали участие и военные корабли России. Латвия принимает участие в этих маневрах с 1996 года.

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