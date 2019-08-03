Россияне устроили за границей побоище в самолете

Спустя несколько месяцев после того, как пьяный россиянин сломал в самолете ногу бортпроводнику в Новосибирске, российские туристы устроили драку перед вылетом из Турции. В результате их рейс был задержан более чем на 40 минут.
Инцидент произошел на борту рейса Стамбул — Екатеринбург авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает e1.ru.
Изначальная причина скандала неизвестна, но начался он с того, что одна из пассажирок первой ударила мужчину. После того, как он нанес ей удар в ответ, за женщину вступился другой пассажир.
На опубликованном из салона видео слышно, как последний спрашивает у седого мужчина: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?"
В итоге бортпроводники и другие пассажиры разборонили дебоширов, и их высадили с самолета. Из-за чего вылет рейса задержали "примерно на 45 минут".
Напомним, 10 мая на борту рейса Тунис – Москва произошла драка между пьяным пассажиром и двумя бортпроводниками. Конфликт закончился арестом нарушителя – по прилету в Россию из аэропорта "Домодедово" его отправили прямиком в дежурную часть полиции.
Мы также писали о другом инцидент на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет, захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.
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