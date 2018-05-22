Россиянин, обвинивший ФСБ в пытках, отказался от показаний после новых пыток

Сегодня, 03:13

Фигурант дела о терроризме дважды менял показания о пытках спецслужб

Фото: 1pnz.ru
Фото: 1pnz.ru

В России фигурант дела о "террористическом сообществе "Сеть" Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов о пытках в ФСБ после того, как подвергся новым пыткам. Об этом сообщил его адвокат Олег Зайцев, который собирается обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту насилия со стороны силовиков, передает "Новая газета".

По словам юриста, после задержания в октябре 2017 года Пчелинцев дал признательные показания, а 6 февраля он сообщил своему защитнику, что сделал это под пытками. Спустя неделю молодой человек отказался от своих обвинений в адрес сотрудников спецслужбы и под запись видеокамер заявил, что выдумал историю про истязания. На следующий день он рассказал Зайцеву, что его снова пытали и заставляли отказаться от своих слов.

Согласно протоколу адвокатского опроса Пчелинцева 15 мая, повторно юношу пытали 10 февраля. Его избили, надевали на голову полиэтиленовый мешок и душили, потом связали руки и ноги изолентой, били током и угрожали убийством его жены.

"Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное – ты говоришь черное. Отрезают палец и говорят съесть – ты его ешь", – вспоминал мужчина слова пытавших его силовиков.

В деле о "террористическом сообществе "Сеть" фигурируют девять человек. В ФСБ утверждают, что члены организации планировали вооруженный мятеж и теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Кроме Пчелинцева, о пытках заявляли еще трое обвиняемых, а также один из свидетелей. Всех их избивали, били током и требовали дать "правильные" показания.

Родственники обвиняемых и правозащитники уверены, что дело фальсифицировано. Адвокаты отмечали, что доказательная часть в основном состоит из признательных показаний.

Ранее мы писали о том, как боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов рассказал о пережитых пытках в плену боевиков так называемой "ДНР".

Также мы писали о крымском татарине РенатеПараламове, которого оккупационная власть в Крыму похитила и пыталась склонить к сотрудничеству с ФСБ, применяли жестокие пытки, в результате которых он оговорил себя и других людей.
Россия, пытки, терроризм, ФСБ, спецслужба

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