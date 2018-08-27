Российские хакеры атаковали электронную почту окружениа патриарха Варфоломея – AP

Cам Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники, учетные записи которых подверглись попыткам взлома

Российские хакеры пытались получить доступ к электронной переписке самых высокопоставленных православных христианских фигур в мире, в частности, окружения Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, сам Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники, учетные записи которых подверглись попыткам взлома. Все они занимались украинской заявкой о выходе Украинской церкви из-под контроля Московского патриархата.

Агентство ссылается на почти 5 тыс. адресов электронной почты, которые в качестве доказательства были представлены компанией Secureworks. Предполагается, что кибератаки совершала группа Fancy Bear, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы.

Ранее сообщалось, что власти США и Великобритании подозревают Москву в подготовке кибератак, направленных на устройства и сети, контролирующие интернет-трафик.

Ранее страны НАТО предложили Украине помощь по защите от кибератак России.

Напомним, США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему.

При этом Россия также обвинила США во вмешательстве в выборы. МИД РФ Сергей Лавров уверен, что этим занимается посольство США в Москве.