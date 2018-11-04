Российские самолеты "прошмыгнули" над кораблем США: появились фото

Москву раздражают учения Альянса вблизи своих границ и она решила отправить "раздражители" к американским кораблям

Россия, которая недавно отправила к району учений НАТО два самолета-ракетоносца, устроила провокацию кораблю НАТО, пролетев прямо над ним на небольшой высоте.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над флагманским кораблем Шестого флота США Mount Whitney, на котором находились морские пехотинцы НАТО. Это случилось вблизи Норвегии, где сейчас проходят крупные учения Альянса.

Отметим, что ранее Россия возмущалась проведением учений НАТО вблизи своих границ, которые они считают демонстрацией антироссийской силы.

После этого Минобороны РФ объявили о запланированном полете двух своих самолетов, который длился более 12 часов.

"Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – заявили в российском ведомстве.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе проходят очередные учения НАТО под названием Trident Juncture. Всего в маневрах примут участие порядка 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндии и Швеции), более 100 летательных аппаратов, десятки кораблей.

Также стало известно, что 31 октября британские ВВС перехватили российские самолеты недалеко от района учений НАТО. В целях обеспечения длительности полетов истребителей с авиабазы в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер".