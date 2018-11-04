Российские самолеты "прошмыгнули" над кораблем США: появились фото

Сегодня, 11:11

Москву раздражают учения Альянса вблизи своих границ и она решила отправить "раздражители" к американским кораблям


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Россия, которая недавно отправила к району учений НАТО два самолета-ракетоносца, устроила провокацию кораблю НАТО, пролетев прямо над ним на небольшой высоте.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над флагманским кораблем Шестого флота США Mount Whitney, на котором находились морские пехотинцы НАТО. Это случилось вблизи Норвегии, где сейчас проходят крупные учения Альянса.

Отметим, что ранее Россия возмущалась проведением учений НАТО вблизи своих границ, которые они считают демонстрацией антироссийской силы.

После этого Минобороны РФ объявили о запланированном полете двух своих самолетов, который длился более 12 часов.

"Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – заявили в российском ведомстве.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе проходят очередные учения НАТО под названием Trident Juncture. Всего в маневрах примут участие порядка 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндии и Швеции), более 100 летательных аппаратов, десятки кораблей.

Также стало известно, что 31 октября британские ВВС перехватили российские самолеты недалеко от района учений НАТО. В целях обеспечения длительности полетов истребителей с авиабазы в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер".
Россия, США, провокация, НАТО, корабль, самолеты, учения

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Андерс Фог Расмуссен. Фото: AFP

Чего боятся в Кремле: экс-генсек НАТО рассказал о страхах Путина

2 Ноября, 11:47

Андерс Фог Расмуссен призывает говорить с Кремлем только на "языке силы", потому что только его Россия и понимает

Другие страны

Игорь Додон. Фото: AFP

Дружить с Европой, Америкой против России мы не будем - Додон

1 Ноября, 13:24

Президент Молдовы утверждает, что большинство граждан не хотят менять нейтральный статус страны
Загрузка...

США

Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr

Российские подлодки беспомощны против НАТО: адмирал назвал причину

1 Ноября, 11:17

Командующий ВМС США в Европе предупредил Кремль, что Альянсу известно месторасположение каждой подлодки

Политика

Фото: AFP

Названы страны, которым Путин грозит "защитой" прав россиян

31 Октября, 22:50

В зоне риска - сопредельные с РФ государства, Восточная Европа и Балканы, а Беларусь – уже под оккупацией, говорят эксперты
Загрузка...