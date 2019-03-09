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Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети

Вчера, 23:48

Больше – никаких фото, видео или даже аудио

Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети Россия Больше - никаких фото, видео или даже аудио

Никаких видеозаписей и фото не только в горячих точках, но и в обычных воинских частях. Российская Госдума запретила военнослужащим пользоваться смартфонами, планшетами и интернетом во время несения службы.

В то время, когда руководство России на всех международных площадках отрицало присутствие своих военных на востоке Украины, сами российские военные в соцсетях рассказывали о том, как воюют с украинцами.

Подавляющее большинство подобных аккаунтов уже изъято из соцсетей. И на пятом году войны в Украине депутаты российской Госдумы пошли дальше. Запретили военнослужащим использовать смартфоны, планшеты и интернет во время несения службы. Больше – никаких фото, видео или даже аудио. Разрешены только кнопочные телефоны.

"Российские военнослужащие в последние годы принимают участие не только в маневрах, но и в операциях, которые российское руководство считает секретными, включая и действия на Донбассе, например. И поэтому за этим стоит желание максимально сохранить в тайне, то что делают российские военные", – говорит Александр Гольц, российский политолог.

По новому российскому закону, категорически запрещено предоставлять информацию о принадлежности к войскам и местонахождение своих частей. Оно и понятно. Ведь именно желание военных похвастаться в соцсетях помогло журналистам международного агентства Белингкет доказать причастность России к уничтожению малайзийского Боинга летом 14-го недалеко от Донецка. Тогда погибли 298 человек. Это самая масштабная авиакатастрофа века.

"История с малазийским Боингом, как с интервенцией в Украине – показала, насколько сейчас эффективны способы разведки через соцсети. Посмотрим расследование Белингкет по Буку, который сбил Боинг над Донбассом. Там в общем-то все. Там фамилии, там, как они принимают присягу, как они едут, как они транспортируют. Там есть все. Там, фактически, нет только показаний, как они перешли границу, но там есть показания очевидцев", – говорит Вадим Дорошенко, военный эксперт.

И именно история с Боингом побудила ЕС и США наложить новые санкции на страну-агрессора. На следующий день после катастрофы Европейский банк прекратил финансирование всех новых российских проектов. Прекращено сотрудничество с такими гигантами, как Газпром и Роснефть, и – поставки в Россию оружия и высокоточного оборудования. Многим местным олигархам – запретили въезд в США и ЕС.

В конце декабря 2017 года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет рейса МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

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Тег Россия, видео, Нидерланды, Донбасс, военные, соцсети, гаджеты, Госдума РФ, Боинг, Бук, MH17

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