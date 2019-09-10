Российский ученый поджег себя в защиту прав удмуртов

Известный ученый поджог себя, защищая право удмуртов на обучение на родном языке

Известный российский ученый Альберт Разин совершил Акт самоподжога у здания Государственного совета Удмуртии в Ижевске в защиту прав местного этноса. Об этом сообщают российские СМИ.

Альберт Разин пришел к Госсовету с плакатом, на котором было написано: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Сообщается, что огонь потушили пожарные, прибывшие на место происшествия. В Минздраве Удмуртии сообщили, что мужчина получил практически 100% ожогов тела.

"Разина доставили в республиканскую больницу в критическом состоянии, его ввели в медикаментозный сон, но спустя несколько часов ученый скончался", – уточнили местные медиа.

Также сообщатся, что социологу, кандидату философских наук и заслуженному деятелю науки Удмуртии Альберту Разину было 79 лет. Он возглавлял Общественное отделение удмуртских ученых "Тодосчи". У него остались жена и 18-летняя дочь.

О погибшем известно, что он был одним из ученых, которые летом прошлого года обратились с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах, направленный Государственной думой для оценки в регионы.

Ранее новости "Сегодня" писали о россиянине, который поджег себя в центре города из-за жадных чиновников.

Напомним, прошлым летом украинский военный Сергей Ульянов совершил самоподжог возле здания Министерства обороны в Киеве – таким образом он хотел выразить протест против его увольнения из армии и повлиять на суд, так как он судится с ведомством.

Кроме того, мы писали о семейном конфликте в Днепропетровской области, который закончился тем, что мужчина после конфликта облил бензином и поджег жену и ее сына.

Также сообщалось о самоподжоге в Кривом Роге, где в прошлом июне местный житель облился жидкостью для разжигания костра и поджег себя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram