Российской авиации предрекли многомиллиардные убытки

Общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 40 процентов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует, что рост цен на керосин может обойтись российским авиакомпаниям в 75-80 миллиардов рублей (около миллиарда евро. – Ред.) дополнительных расходов по итогам 2018 года, передает Reuters.

Отмечается, что цены на керосин стали расти вместе с ценами на нефть с середины 2017 года и достигли пика летом 2018 года. Так, в среднем по России стоимость топлива выросла почти на 13 процентов за два месяца — до 52,3 тысячи за тонну.

Общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 40 процентов в первом полугодии 2018 года, при этом потребление керосина увеличилось лишь на семь процентов.

Напомним, в России прошли учения стратегических ядерных сил, в которых были задействованы авиация, флот, ракетные силы, сообщает Министерство обороны РФ.

Также мы писали, что российская авиация на учениях бомбила наземные цели на крымском полигоне. Тренировочные полеты осуществили более десяти экипажей истребителей.