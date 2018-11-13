Российской авиации предрекли многомиллиардные убытки

Сегодня, 05:36

Общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 40 процентов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует, что рост цен на керосин может обойтись российским авиакомпаниям в 75-80 миллиардов рублей (около миллиарда евро. – Ред.) дополнительных расходов по итогам 2018 года, передает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмечается, что цены на керосин стали расти вместе с ценами на нефть с середины 2017 года и достигли пика летом 2018 года. Так, в среднем по России стоимость топлива выросла почти на 13 процентов за два месяца — до 52,3 тысячи за тонну.

Общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 40 процентов в первом полугодии 2018 года, при этом потребление керосина увеличилось лишь на семь процентов.

Напомним, в России прошли учения стратегических ядерных сил, в которых были задействованы авиация, флот, ракетные силы, сообщает Министерство обороны РФ.

Также мы писали, что российская авиация на учениях бомбила наземные цели на крымском полигоне. Тренировочные полеты осуществили более десяти экипажей истребителей.
нефть, авиация, топливо, убытки, керосин
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: pixabay.com

В городскую казну Днепра вернут 12 млн гривен

8 Ноября, 21:13

Два общества с ограниченной ответственностью использовали земельные участки в областном центре без необходимых на то документов

Россия

фото AFP

Лавров обвинил ЕС "в раскручивании санкционной спирали"

6 Ноября, 03:02

Москва готова отменить свои контрсанкции, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, считает глава МИД РФ
Загрузка...

Экономика

На заправках в Украине подешевели бензин и "дизель"

5 Ноября, 14:17

Цена "95-го" опустилась ниже 33 гривен за литр

Украина

Авиация отрабатывают уничтожение наземных целей. Скриншот

В Украине прошли учения ПВО и ударной авиации: опубликовано видео

5 Ноября, 10:10

Ракетчики тренировались сбивать самолеты, а авиация уничтожала наземные цели
Загрузка...